Gonçalo Ramos e os rumores no mercado: «Estive sempre focado a 100% no Benfica»

Gonçalo Ramos fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Maccabi Haifa da 1.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, encontro agendado para amanhã, às 20 horas, no Estádio da Luz."Espero continuar o meu bom momento", atirou, comentando igualmente o fim do mercado: "Estive sempre focado a 100% no Benfica e já acabaram os rumores"."Seja em casa ou fora é importante vencer todos os jogos porque sem vencer não alcançamos o principal objetivo que é passar a fase de grupos""Não acho que tenha mudado assim tanto. Na época passada, apesar desse número de jogos joguei poucos minutos em alguns e isso disfarça um pouco, mas esta época está a correr bem e vou continuar a trabalhar o máximo."Acho que estou numa boa fase, titular no clube em que jogo desde os 8 anos, é um sonho e espero continuar no bom momento. Acho que é importante, mas estive sempre focado a 100 por cento mas agora acabaram as expectativas e rumores e podemos focar-nos só no futebol e em jogar.""Para ser sincero, não estou com a cabeça fora do Benfica. Se continuar o meu trabalho é uma possibilidade, mas não é algo que me compete decidir""Acho que não há muito a falar sobre a expulsão. É unânime e infelizmente não vou jogar no próximo jogo, mas agora o foco é a Champions"