Gonçalo Ramos eleito melhor jogador do mês de março da Liga Bwin

Gonçalo Ramos foi eleito esta sexta-feira o melhor jogador do mês de março da Liga Bwin. Com um total de 30,77% dos votos dos treinadores, o avançado do Benfica superou a concorrência do companheiro de equipa João Mário (19,66%) e de Rafael Mújica (6,84%), jogador do Arouca.

Durante este período, o internacional português bisou no triunfo por 2-0 do Benfica frente ao Famalicão, tendo ainda marcado e assistido na goleada (5-1) das águias na receção ao Vitória de Guimarães.