Gonçalo Ramos eleito melhor jovem de março

Gonçalo Ramos, do Benfica, foi eleito o Melhor Jovem de março da Liga Bwin pelo Sindicato dos Jogadores. Nos três jogos que o avançado dos encarnados realizou para o campeonato em março de 2022, o jogador de 20 anos marcou o segundo golo da vitória (2-1) sobre o Portimonense e do triunfo diante do Estoril pelo mesmo resultado (2-1). Ramos foi também titular no empate a uma bola com o Vizela. O avançado do Benfica somou 15,40% dos votos, seguido por Fábio Vieira (FC Porto), com 11,89%, e por André Almeida (V. Guimarães), que conquistou 11,31% das preferências.O Melhor Jovem do mês da Liga Bwin é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos três diários desportivos no período correspondente à votação (ponderação final de 60%), das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 20%) e da votação online realizada em www.sjogadores.pt (ponderação final de 20%).São considerados elegíveis os jogadores nascidos depois do dia 1 de janeiro de 1998, inclusive (com 23 ou menos anos de idade no início do ano civil em que arranca a época desportiva), e que tenham nacionalidade portuguesa. O prémio será entregue brevemente a Gonçalo Ramos, em data a definir.Eis os anteriores vencedores do prémio Melhor Jovem da Liga Bwin:Agosto/setembro: Matheus Nunes (Sporting)Outubro: André Franco (Estoril)Novembro: Gonçalo Inácio (Sporting)Dezembro: Vítor Ferreira (FC Porto)Janeiro: Fábio Vieira (FC Porto)Fevereiro: Nuno Santos (Paços de Ferreira)