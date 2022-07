Praticamente a jogar em casa (é natural de Olhão), o algarvio Gonçalo Ramos recebeu o prémio de MVP do torneio. O avançado formado no Seixal, de 21 anos, repetiu a titularidade, sendo que ontem bisou. O internacional sub-21 português integrou-se mais tarde na preparação e não é garantido que permaneça no plantel. A SAD aponta a um encaixe de 40 M€ com a sua transferência.