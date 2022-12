Gonçalo Ramos: «Estamos a fazer um dos melhores arranques da história do clube»

Gonçalo Ramos não esconde que o momento do Benfica é muito bom. O 'segredo' é conseguir-lhe dar continuidade."Mais do que representar a boa forma com que estou nesta época, representa o sucesso da equipa. É inegável dizer que a equipa está bem. Estamos a fazer um dos melhores arranques da história do clube. Aí isso vai-se reflectir em números individuais, tanto para mim como para os meus colegas. O mais difícil depois de um bom arranque é ter continuidade. Espero dar continuidade ao trabalho que tem sido feito apesar de saber que é muito difícil", sublinhou em declarações à plataforma BPlay.O avançado português, de 21 anos, faz um "balanço muito positivo". "Tenho conseguido alcançar os meus objectivos, tanto no Benfica como na Seleção Nacional. Ainda sou novo. Ainda está tudo no início", frisou.O internacional luso que está no Qatar'2022 ao serviço da equipa das quinas recordou ainda o arranque da temporada diante do Midtjylland, na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Para já, havia muito nervosismo porque era uma pré-eliminatória. Era muito importante para nós, para os adeptos e para o clube estar na Liga dos Campeões. Era o primeiro objetivo traçado. Conseguimos logo resolver a eliminatória, apesar de ninguém o fazer no 1º jogo. Demos um bom avanço com o meu hat-trick. Nem nos meus melhores sonhos tinha pensado começar a época com um hat-trick em casa. Na altura, o Luisão até me deu a bola. Os meus colegas todos assinaram a bola. Agora está lá em casa que é uma", reiterou.