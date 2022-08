Gonçalo Ramos: «Estamos a praticar um bom futebol»

No rescaldo do jogo frente ao Paços de Ferreira, Gonçalo Ramos mostrou-se satisfeito com mais um triunfo (3-2) do Benfica - o oitavo em outros tantos encontros - e com novo golo."Foi uma boa exibição, estamos a praticar um bom futebol", disse, à BTV, o jovem avançado internacional português sub-21, que leva seis golos neste arranque de época. "Sinto-me bem a marcar golos, mas o importante é a equipa vencer."O próximo desafio das águias é já na sexta-feira frente ao Vizela. Questionado sobre a cadência de jogos em curso, Gonçalo Ramos foi direto na resposta: "Não há tempo para parar".