Gonçalo Ramos: «Este é o mesmo Gonçalo desde o primeiro dia da época»

Gonçalo Ramos chegou aos 100 jogos pela equipa principal do Benfica. O avançado formado nas águias explicou que se trata de um "sonho" alcançar a centena de partidas."É um sentimento especial [chegar aos 100 jogos], assim como cada jogo que eu faço é um sentimento especial e um sonho realizado. Chegar a uma marca que poucos conseguem é o concretizar de um sonho", começou por dizer em declarações à plataforma BPlay, recordando a estreia oficial, logo com um bis ao Aves, na época 2019/20."Acho que demorou algumas horas a assimilar tudo o que aconteceu na minha estreia. O meu foco estava só em estrear-me e em aproveitar a oportunidade ao máximo. Nunca pensei marcar sequer um golo nos primeiros cinco minutos, quanto mais marcar dois. Era um jogo em que estava na expectativa. Para mim foi especial. Estava com a ansiedade e o nervosismo no máximo. Só queria jogar e estrear-me. Tive a oportunidade de entrar e foi especial", disse, dando conta de ser o mesmo jogador desde o arranque de 2023/24. "Este é o mesmo Gonçalo desde o primeiro dia da época, desde o primeiro jogo na Luz. Tem sido o mesmo Gonçalo a época toda. Vou continuar a dar o meu máximo para tentar ajudar", asseverou.Já sobre o 100º encontro disputado, ocorrido em Milão, o futebolista natural de Olhão garantiu que "poderia ter sido melhor". "Não deixa de ser especial ser um jogo de Liga dos Campeões, uma prova em que nós fizemos uma campanha muito boa. Fomos uma das melhores equipas como deu para ver no percurso. Acho que melhor só se tivéssemos passado às meias-finais ", atirou.A nível individual, Ramos não escondeu que se sente bem. "Está a ser especial, estou a contribuir para o sucesso da equipa. Estamos numa boa posição para alcançar o nosso objetivo, o principal objetivo. Espero continuar a ajudar ao máximo", frisou.O internacional português, de 21 anos, deu conta que "um golo é sempre um golo, seja no campeonato ou na Liga dos Campeões". "O nosso objetivo é sempre ganhar. Claro que o ambiente de Champions acaba por ser diferente, mas um golo vale sempre o mesmo", disse ainda."É um motivo de orgulho. Demonstra a campanha que fizemos. Acho que isso vai ficar sempre marcado""Para nós não faz muita diferença quem vai ser o melhor marcador ou quem faz golo. Interessa é nós marcarmos, a equipa marcar e vencermos os jogos.""Passou muito rápido, nem tinha noção que já tinham passado 100 jogos. É muito bom, é uma marca especial. Espero que venham mais 100.""Vamos dar o nosso melhor em busca dos três pontos. Vamos utilizar a nossa união e atacar o jogo da melhor forma possível."