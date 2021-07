Gonçalo Ramos: «Estou cá para disputar o meu lugar»

Gonçalo Ramos marcou o golo que deu ao Benfica o triunfo sobre o Lille, no Algarve, em mais um teste de pré-temporada para a equipa comandada por Jorge Jesus. No final do encontro, o jovem avançado assumiu que pretende ter papel de destaque no plantel das águias em 2021/22.





"Sinto-me muito bem, tenho aprendido com o míster e todos os meus colegas. Estou cá para disputar o meu lugar. Umas vezes jogo mais recuado. Como joguei a médio tenho essa versatilidade, mas depende de onde o míster quiser", afirmou Gonçalo Ramos, à Sport TV.Sobre a pré-época, o algarvio de 20 anos faz um balanço positivo e garante que a equipa está preparada para a 3.ª pré-eliminatória da Champions. "Esta a correr muito bem, temos trabalhado muito bem e estamos a ganhar forma. Hoje deu para perceber que estamos melhor fisicamente. Estamos preparados para a Champions], falta só afinar algumas coisinhas mas estamos bem. Expectativas? Vai ser um jogo muito complicado, sabíamos que qualquer adversário ia ser difícil mas estamos preparados", referiu.A fechar, Gonçalo Ramos foi questionado sobre João Mário e disse que o médio, único reforço do Benfica até ao momento, já está completamente integrado no grupo. "Recebemo-lo muito bem, como a qualquer jogador. Ser português ajuda a integrar melhor no grupo e ele já esta bem inegrado", concluiu.