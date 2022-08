Gonçalo Ramos falha Dínamo Kiev-Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Ramos é ausência confirmada frente ao Dínamo Kiev, jogo a contar para a 1ª mão do playoff da Liga dos Campeões que tem o apito inicial agendado para as 20 horas na Polónia. O internacional português sub-21 havia falhado o treino de ambientação em Lodz, casa emprestado dos ucranianos, e estava em dúvida para o jogo, comoadiantou. A ausência acabou por ser o cenário mais normal.O jogador formado no Seixal tem sido aposta recorrente de Roger Schmidt esta temporada e cumpriu todos os jogos oficiais como titular.Ramos, de 21 anos, conta quatro golos e duas assistências em quatro partidas em 2022/23.