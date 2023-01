Gonçalo Ramos falha jogo com o Arouca

Roger Schmidt confirmou esta segunda-feira que Gonçalo Ramos vai falhar o jogo com o Arouca (amanhã às 21h15 em Arouca). O treinador do Benfica espera que o avançado esteja apto para a receção ao Casa Pia, marcada para sábado às 18 horas."O Gonçalo tem um pequerno problema muscular e está fora amanhã. Esperamos que possa estar pronto para sábado. É uma lesão é de menor gravidade do que supúnhamos e é isso é positivo. Temos estado a preparar o Casper e o Anderas muito bem nas últimas duas semanas e meia, temos de compensar o período de paragem que tiveram, nem estavam a treinar quando assinaram. Agora estão em melhor forma, amanhã é bom contarmos com o Casper nos jogadores disponíveis", disse o treinador do Benfica.