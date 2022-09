Gonçalo Ramos ficou com caminho aberto após sair Darwin: «Prefiro ser a referência principal do ataque»

Gonçalo Ramos soma oito golos em 12 encontros oficiais em 2022/23 e explicou de que forma conseguiu um arranque com bons números pessoais na temporada.

"Tento prepara-me da melhor forma e estar na melhor forma física. Acho que é logo um primeiro passo para as coisas correrem bem. Dou o máximo no treino. Consegui assimilar bem as ideias do novo míster. Sabíamos, em relação às eliminatórias [da Champions], que a margem era mínima e a exigência era máxima. Eram jogos muito importantes para o clube mas também eram jogos em que a adrenalina estava ao mais alto nível. Todos querem jogar. Aí nem precisamos de motivações extra. Estamos todos ligados ao máximo. Isso viu-se nos jogos, foi importante termos começado bem a época. Não há nenhum jogador que comece a época bem sem a equipa esta bem. Isso ajudou-me, acabei por marcar e ajudar a equipa. Foi muito importante para mim", considerou o dianteiro, de 21 anos, em declarações à UEFA, explicando que foi na presente temporada que passou a jogar na posição preferida.

"Pessoalmente, a posição que prefiro é ser a referência principal do ataque. Na época passada foi-me pedido para jogar em apoio ao nosso ponta-de-lança e também gosto, importa é jogar. A saída do Darwin abre espaço para mim ou para outro ponta-de-lança. Seria estranho se dissesse que não. É inegável estar a dizer o contrário quando o Darwin fez 35 ou mais golos. Acho que é muito bom ter a oportunidade de desempenhar a função que gosto mais", constatou Ramos.