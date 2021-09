Gonçalo Ramos foi apanha bolas num jogo dos juvenis: «Preferia ter ficado uma semana sem luz no quarto»

Gonçalo Ramos recordou a passagem pelo Benfica Campus, onde viveu durante vários anos. Em declarações à BTV, o jovem foi convidado a contar alguma história que o tivesse marcado e este não rejeitou o desafio. Mesmo que a história lhe tivesse sido difícil.





"Era fim-de-semana e, normalmente, toda a gente ia ter com os pais. Nesse fim-de-semana, eu fiquei cá com mais dois colegas. Fomos para os sintéticos jogar, umas brincadeiras que fazíamos. Estávamos lá há uns minutos e liga-nos o senhor João a dizer que iam jogar os juvenis e precisavam de apanha-bolas. Nós dissemos que não íamos. Mas o senhor João disse que se não o fizessemos, iríamos ficar uma semana sem luz nos quartos. Pronto, lá viemos nós. Chegámos e estavam uns 30 graus, mas aos cinco minutos de jogo ficou uma grande tempestade no Seixal e ficámos a tremer de frio. Preferia ter ficado uma semana sem luz no quarto", assinalou o jogador.O jogador foi também apanha-bolas num jogo da equipa principal e confessa que "estava tão nervoso como se fosse jogar". Agora, está entre a elite do clube da Luz e revela o ambiente que ali se vive: "O grupo dá-se todo muito bem, quem chegou entrou bem, são todos porreiros. Acima de tudo, somos amigos, toda a gente entra nas brincadeiras, ninguém fica de fora. Somos todos uma família", vincou o jogador que tem a alcunha de Feiticeiro: "Foi o Ronaldo Camará, o Úmaro Embaló e o Henrique Jocú que me deram a alcunha".