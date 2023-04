Gonçalo Ramos garante que observa "os que marcam mais golos" e revela três exemplos em que se inspira

"CRISTIANO RONALDO, IBRAHIMOVIC, RONALDO FENÔMENO..." ? Em papo EXCLUSIVO com nosso @arthurquezada, Gonçalo Ramos falou sobre suas inspirações, sobre jogar a Champions e muito mais! Vem ver! #CasaDaChampions pic.twitter.com/EDxNoyYtUP — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) April 10, 2023

Gonçalo Ramos anteviu o embate com o Inter Milão, na terça-feira, a contar para a Liga dos Campeões mas abordou também o aspeto pessoal, e a possibilidade de jogar e marcar na liga milionária da UEFA."É um sonho poder jogar a maior competição de clubes do Mundo. Tento sempre desfrutar ao máximo", referiu em declarações à TNT Sports.O avançado internacional português, de 21 anos, é o maior artilheiro das águias em 2022/23, com 25 golos apontados em 38 partidas, e revelou que se inspirou em vários nomes fortes do futebol mundial na hora de encarar a baliza."Sempre tentei observar os que marcavam mais golos. Olhava muito para o Cristiano Ronaldo, para o Zlatan Ibrahimovic, o Ronaldo 'Fenómeno' já não o vi jogar mas vi-o no Youtube. Tentei sempre guiar-me mais por estes jogadores", sublinhou.Ramos garantiu que a equipa está "bem" e que o facto de surgir como 'outsider' não aporta problemas de maior. "Nós gostamos desta pressão, destes momentos, de jogos a eliminar. Estamos preparados para o que vem aí", prometeu o jovem dianteiro do Benfica.