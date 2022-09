Gonçalo Ramos: «Jogo de sentido único. Marcámos cinco mas podiam ter sido mais»

Gonçalo Ramos bisou e foi uma das figuras na goleada do Benfica sobre o Marítimo (5-0). O avançado considera que as águias até poderiam ter construído um resultado mais volumoso.





"Foi um jogo de sentido único, onde fomos sempre à procura da vitória, a atacar. Marcámos 5 golos mas podíamos ter feito mais. O Marítimo fechado, fez o seu jogo. Mas cumprimos o nosso objetivo, que era o mais importante", começou por dizer à BTV.

Eleito pela televisão das águias como o melhor em campo, Gonçalo Ramos lembrou: "É sempre bom ser homem do jogo, mas mais importante é ganhar e aqui em casa com este ambiente fantástico. Com este adeptos, começamos logo com um pé à frente."