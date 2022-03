Gonçalo Ramos lamenta a morte de jovem adepto do Benfica

Morreu Guilherme, o jovem adepto do Benfica a quem Gonçalo Ramos deu a camisola no final do encontro com o Ajax , na 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Foi o avançado encarnado quem deu conta do sucedido, através de uma storie no Instagram. "Descansa em paz, Guilherme", escreveu o internacional sub-21 português.Segundoapurou, Guilherme queria visitar o Estádio da Luz, um sonho que concretizou através da Fundação Benfica quando assistiu ao vivo ao jogo com o V. Guimarães, a 27 de fevereiro. Nesse dia, conheceu Rafa, Vertonghen, Darwin e Lucas Veríssimo e foi então convidado a ir a Amesterdão para assistir à partida com os holandeses, a tal onde recebeu a camisola de Gonçalo Ramos, como o nosso jornal revelou na altura.