Gonçalo Ramos levou 15 pontos na cara: «Ele diz-me que está pronto para sábado»

Gonçalo Ramos foi substituído no arranque da segunda parte do Benfica-Dínamo Kiev (3-0). O ponta de lança chocou com Rafa e ambos ficaram a sagrar mas foi o internacional sub-21 português quem acabou por sair do jogo, dando lugar a Musa. No fim, Roger Schmidt admitiu que a situação foi aparatosa mas que Ramos espera estar apto para jogar já no sábado, diante do Boavista."Foram dois cortes na cara [apontado para o sobrolho e abaixo do olho]. Precisou de levar 15 pontos. Mas estava bem. Perguntei-lhe e ele disse 'estou pronto para sábado'. Creio que não há problema. Portanto, espero que assim seja", disse o treinador das águias na conferência de imprensa.