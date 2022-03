Gonçalo Ramos: «Mostrámos o nosso valor e personalidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gonçalo Ramos marcou o golo que completou a reviravolta do Benfica em casa do Portimonense (1-2) e destacou mais três pontos conquistados pelas águias.

"É sempre importante ser o homem do jogo, mas mais importante é a equipa conquistar os três pontos aqui num estádio difícil", começou por dizer o jovem avançado à Sport TV.

Benfica começou a perder



"Tivemos um contra tempo logo no início do jogo mas mostrámos o nosso valor e personalidade, ir atrás do resultado e conseguir dar a volta"

Interrupções no jogo



"Estávamos focados em dar a volta e o resto não importa muito"

Sexto golo desde chegada de Veríssimo



"Posso continuar a ajudar a equipa como tenho ajudado nos últimos jogos e vamos atrás dos três pontos em todos os jogos."

Segundo lugar





"Claro que é possível, está tudo em aberto."