Gonçalo Ramos: «Mostrámos que podemos ganhar a qualquer equipa»

Gonçalo Ramos sublinhou a grande exibição do Benfica diante do Aja x. "Foi uma pena termos empatado, mas demos uma boa resposta e mostrámos que podemos ganhar qualquer equipa", referiu o avançado do Benfica, à Eleven.Confrontado com a raiva demonstrada no festejo do golo de Yaremchuk, o jovem destacou "a atitude da equipa mesmo em desvantagem". Foi dele o remate defendido pelo guarda-redes do Ajax antes da recarga vitoriosa do avançado ucraniano. "Temos de arriscar, se não chutarmos, não marcamos", vincou.Sobre o posicionamento em campo e a resposta da equipa após o empate no Bessa para a Liga, Ramos analisou: "A atacar sou um segundo avançado, mas a defender sou um terceiro médio para equilibrar a equipa. As coisas não têm corrido bem, mas estamos a dar o nosso melhor para dar a volta por cima."