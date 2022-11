Gonçalo Ramos: «Mundial é o concretizar de um sonho»

Gonçalo Ramos mostrou-se determinante na vitória do Benfica (3-1) sobre o Gil Vicente, ao bisar na partida, vincando a dificuldade em obter o triunfo."Foi um jogo complicado. Eles criaram-nos dificuldades, principalmente na construção, mas nós mantivemos o foco. Fizemos o nosso trabalho e conseguimos mais 3 pontos, que era o que interessava", vincou em declarações à BTV, apontando à boa dinâmica ofensiva e à alegria da equipa."Sim, é isso que nos tem feito ganhar jogos. Estamos a dar continuidade ao trabalho e está a correr bem", acrescentou.Sobre a casa na Luz que contou com mais de 57 mil adeptos, o avançado português agradeceu o apoio. "É sempre importante contar com o apoio dos adeptos. Começamos logo com um pé à frente do adversário e esperamos que continue assim na segunda metade da época", adiantou.Já sobre a presença no Mundial, Ramos garantiu que foi um sonho concretizado."É o concretizar de um sonho e a recompensa pelo bom trabalho feito aqui no Benfica.