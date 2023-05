Gonçalo Ramos na mira do Real Madrid com concorrência de peso: «Não sairia barato»

O Real Madrid quer reforçar-se no verão com um avançado e Gonçalo Ramos surge entre os três favoritos para o lugar, segundo o 'AS'. Para além do avançado do Benfica, Vlahovic e Kane são os outros dois principais alvos dos merengues para a posição, com Kuolo Muani e Kvarastskhelia numa ótica de 'plano B'.O internacional português, de 21 anos, é apontado pelo jornal espanhol como "uma das grandes promessas do panorama atual" e como um reforço que "não sairia barato". Os espanhóis destacam também o "idílio com a pólvora" que fizeram o jogador subir à equipa principal e ainda que "brilha com força no jogo aéreo".