Gonçalo Ramos no 11 do ano da Liga Bwin

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, integra o onze do ano da Liga Bwin, revelou este sábado a Liga Portugal.O atacante dos encarnados foi peça fundamental na caminhada para a conquista do título de campeão nacional, somando 2.305 minutos distribuídos por 30 jogos e foi o melhor marcador do Benfica na Liga Bwin, com 19 golos, aos quais somou duas assistências.Já esta manhã, a Liga havia divulgado o nome de Taremi no ataque do onze do ano.