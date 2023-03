Gonçalo Ramos: «Parece que foi um jogo fácil, mas não foi nada disso»

Gonçalo Ramos bisou e esteve em evidência na goleada (5-1) do Benfica sobre o Club Brugge, que confirmou o apuramento para os quartos de final. O avançado destacou a dedicação da equipa, que permitiu este resultado.



"Parece que foi um jogo fácil, mas não foi nada disso. Trabalhámos no limite, fizemos o nosso jogo e com o nosso futebol facilitámos a tarefa", começou por dizer o internacional português à Eleven Sports, destacando o apoio dos colegas na sua colheita goleadora e a sua capacidade para aparecer no sítio certo.



"É sempre bom marcar, um ponta de lança vive disso, mas o mais importante é ganharmos e termos jogado bem. É trabalho, treino, os meus treinadores e colegas vão-me ajudando e vou aperfeiçoando os meus movimentos e está a correr bem", acrescentou Ramos, sem preferência quanto ao adversário nos 'quartos': "Venha quem vier, vamos jogar de igual forma."