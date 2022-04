Gonçalo Ramos recebe prémio de Melhor Jovem no mês de março da Liga Bwin

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sport Lisboa e Benfica (@slbenfica)

Gonçalo Ramos recebeu esta quarta-feira o prémio de Melhor Jovem da Liga Bwin no mês de março, uma distinção entregue pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) e que o avançado do Benfica quis dedicar a todos os que o ajudam "diariamente"."Estou muito contente por ter sido distinguido pelo Sindicato dos Jogadores com este prémio, que não é só meu mas de todos os que me ajudam diariamente e quero agradecer a confiança", disse o jovem ponta-de-lança das águias, em declarações que poderá ouvir no vídeo abaixo.