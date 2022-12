Gonçalo Ramos recebeu prémio de melhor jovem de agosto e setembro da Liga Bwin

Gonçalo Ramos, avançado do Benfica, recebeu esta terça-feira, pelas mãos do presidente do Sindicato dos Jogadores (SJ) Joaquim Evangelista o prémio de melhor jovem nos meses de agosto e setembro da Liga Bwin. O internacional português, que brilhou por Portugal no Mundial'2022, foi avaliado pelo desempenho que teve nas oito primeiras jornadas do campeonato, tendo a entrega do troféu sido realizada no Benfica Campus.Com 14.6% dos votos, Gonçalo Ramos bateu a concorrência de Diogo Costa (FC Porto), com 11.93%, e de Pedro Malheiro (Boavista), com 11.09%.