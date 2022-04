Gonçalo Ramos recorda estreia pelo Benfica: «Ainda hoje não consigo explicar o que aconteceu»

Gonçalo Ramos lembrou, em entrevista ao site da UEFA, o jogo que o 'lançou' para a elite do futebol português, quando se estreou pela equipa principal do Benfica frente ao Aves, em julho de 2020... e logo com dois golos."Marquei duas vezes na estreia. Estava longe de pensar nisso e, de repente, o meu primeiro toque é golo. Ainda nem tinha interiorizado o primeiro e já marcava o segundo. Ainda hoje não consigo explicar o que aconteceu naquela noite", começou por dizer o avançado, que frisou o "orgulho" de jogar na equipa principal das águias.E prosseguiu, abordando a relação "excelente" com Nélson Veríssimo e a sua influência no clube da Luz. "[Influência crescente?] Não diria tanto, mas é uma honra e um sonho jogar pelo Benfica, ainda mais numa altura em que não estamos a conseguir atingir o nosso principal objetivo de lutar pelo título, que sabemos que não é fácil, é bom que eu possa contribuir dando o meu melhor. É bom ter alguém [Veríssimo] que nos conhece bem não apenas dentro de campo. É bom sentir isso, deixa-me confortável e fico feliz por as coisas estarem a correr bem".