Gonçalo Ramos revê-se em Thomas Müller

Gonçalo Ramos revela que Thomas Müller, avançado do Bayern Munique, é uma referência. “Tenho algumas semelhanças com ele e é também um exemplo para mim. Tendo em conta o que eu faço e o que ele faz [ajudar a fechar no meio-campo ou jogar mais junto do ataque para marcar golos], gosto de ser comparado com ele. É uma posição em que me sinto confortável”, explica ao site da UEFA. “Gosto de estar envolvido e participar no jogo. Acho que isso traz o melhor de mim, que é minha competitividade e a vontade de trabalhar para ajudar os colegas. E também a minha inteligência quando se trata de posicionamento e organização da equipa.”

Titular nos encarnados, foi sob o comando de Nélson Veríssimo que o algarvio, de 20 anos, se estreou na equipa principal, em julho de 2020, com um bis na vitória (4-0) na visita ao Aves. “De repente, o meu primeiro toque é golo. Ainda nem tinha interiorizado o primeiro e já fazia o segundo. Não consigo explicar o que aconteceu naquela noite!”, confessou, abordando a eliminatória com o Liverpool: “Estamos aqui e isso significa que podemos eliminar qualquer equipa.”