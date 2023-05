Gonçalo Ramos sai com queixas

No aquecimento, Gonçalo Ramos teve de ser assistido após um lance que lhe deixou mazelas no pé direito. Todavia, os efeitos do ‘spray mágico’ que recebeu esmoreceram e já aos 66’, ao ser rendido por Musa, aparentava um semblante de dor – será reavaliado. Já Guedes assustou aos 76’, após uma dividida com Paulinho, mas seguiu em campo.