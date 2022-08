Gonçalo Ramos: «Saída? Estou focado no Benfica a 100 por cento»

Gonçalo Ramos voltou a marcar, agora na vitória do Benfica no terreno do Dínamo Kiev (0-2), na 1.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, e disse que este arranque era o que pretendia."Este início de época está a ser o que eu esperava. Trabalho sempre para contribuir para a equipa, seja com golos, assistências… Marcar nem sempre é o mais importante. O importante é que ganhámos, jogámos bem, podíamos até ter feito mais um ou dois golos e o importante é a vitória", começou por dizer o avançado à CNN Portugal, abordando depois a 2.ª mão, na Luz: "Encarar o jogo da mesma forma. No próximo jogo está 0-0 no início, independentemente da vantagem. Vamos para cima deles da mesma maneira e queremos vencer outra vez."Questionado sobre uma possível saída neste defeso, Gonçalo Ramos vincou: "Estou focado no Benfica a 100 por cento."