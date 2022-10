Gonçalo Ramos: «Não viemos para tentar o ponto, isso não existe no Benfica»

Gonçalo Ramos abordou o empate (1-1) do Benfica na receção ao Paris Saint-Germain e vincou que as águias deram uma boa resposta na terceira jornada da Liga dos Campeões."Não temos uma estratégia para parar as outras equipas. Nós temos a nossa forma de jogar. Encaramos todos os jogos da mesma forma. Acho que deu para ver isso aqui hoje no Estádio da Luz", começou por dizer à CNN Portugal."São lances que acontecem. Deu o meu melhor e ele fez uma grande defesa. Há que continuar a trabalhar para marcar no próximo jogo.""Foi mais um jogo. Estou focado no adversário. Tento dar o meu melhor. São grandes nomes do futebol e sonhava jogar contra eles mas no jogo isso passa completamente ao lado.""Como já tinha dito antes, qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa. Estamos empatados com os mesmos pontos até ver. Somos as equipas mais fortes mas ainda faltam três jornadas. Há muito para disputar."À Eleven Sports, o avançado deixou claro que o Benfica só pensava na vitória. "Nunca entramos a esperar o empate. Jogamos sempre para ganhar, não viemos para tentar o ponto, não existe na nossa equipa nem no Benfica e deu para ver, porque tivemos chances para ganhar o jogo. Golo? Acho que foi do Enzo. Tocou no Danilo mas foi do Enzo".Questionado sobre os elogios que Marquinhos lhe deixou, Gonçalo Ramos afirmou: "É um dos melhores centrais do Mundo. Está há muitos anos no topo e é bom ouvir elogios, ajuda-nos a crescer. É sempre um reconhecimento ouvir essas palavras dele."