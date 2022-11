Quase sem acreditar no que tinha acontecido, Gonçalo Ramos chegou à zona de entrevistas rápidas e, depois de ter aberto caminho para a goleada, o avançado deixou clara a mentalidade com que os encarnados entraram nesta partida."Viemos preocupados em ganhar, como sempre, depois sentimos que era possível chegar ao primeiro lugar e fomos à procura de mais golos. Com o decorrer do jogo vimos que estava ao nosso alcance. Muito feliz por ter ajudado a equipa com mais um golo", começou por dizer à ELEVEN o jogador que foi substituído ainda na primeira parte."Ainda não consigo dizer o que aconteceu. Foi um pequeno toque. Ainda vou ser avaliado, mas não há de ser nada", frisou.