Gonçalo Ramos: «Só em sonhos podia ser melhor do que isto»

Gonçalo Ramos foi uma das figuras do encontro diante do Midtjylland , ao apontar o primeiro hat-trick como sénior no Benfica. No final do encontro, mostrou-se muito satisfeito com o jogo realizado."Foi uma bela maneira de começar a época e mostrar o nosso futebol aos adeptos. Só em sonhos podia ser melhor do que isto, mas agora é tempo para focar no próximo jogo", comentou o jovem avançado, à BTV.Apesar da grande exibição, Ramos não vê a eliminatória como resolvida. "Cumprimos o primeiro objetivo, de levar uma vantagem para a 2ª mão", analisou antes de apontar forças para o jogo da próxima sexta-feira, frente ao Arouca, a contar para a 1ª jornada da Liga Bwin.Por fim, deixou uma mensagem aos adeptos: "É fantástico voltar à Luz. É bom ver que voltamos em grande força."