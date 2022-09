Gonçalo Ramos: «Somos o Benfica e queremos passar à próxima fase da Liga dos Campeões»

“Em todos os grupos a luta é a quatro”



Gonçalo Ramos à ELEVEN | @beatricemanaia

Gonçalo Ramos afirmou esta terça-feira, em declarações à Eleven Sports, que o objetivo do Benfica é passar a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas alertou para a qualidade das equipas presentes na prova."Acho que em todos os grupos há uma luta a quatro [equipas], porque todos os clubes que estão na Liga dos Campeões têm muita qualidade. Vamos encarar jogo a jogo, mas somos o Benfica e claro que queremos passar à próxima fase", referiu o avançado português.O Benfica, recorde-se, defronta hoje o Maccabi Haifa no Estádio da Luz, pelas 20h. No outro jogo do grupo H, o PSG recebe a Juventus pela mesma hora.