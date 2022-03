Gonçalo Ramos: «Sonho principal é passar à próxima fase»

"Claro que é possível [passar]". Gonçalo Ramos antecipou o encontro da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões com o Ajax e não deixou dúvidas quanto às hipóteses de qualificação das águias."O sonho principal é passar à próxima fase, mas quero ajudar a equipa ao máximo. Vamos em busca disso", frisou em declarações à Eleven Sports. O avançado português dos encarnados abordou também o estado de espírito do grupo."Estamos focados, como estávamos na primeira mão. Viemos em busca da vitória e vai ser um grande jogo", reiterou.O jogador formado no Seixal não esqueceu ainda o apoio dos adeptos do Benfica que marcou presença em peso em Amesterdão. "Vamos acompanhando, até porque as páginas do Benfica não facilitam nesse aspeto. E é bom sentir todo o apoio num jogo fora", frisou Ramos.