Gonçalo Ramos supera Diogo Costa e vence galardão de melhor jovem de agosto e setembro para o Sindicato

Gonçalo Ramos venceu o galardão de Melhor Jovem Jogador dos meses de agosto e setembro da Liga Bwin, atribuído pelo Sindicato de Jogadores. O avançado do Benfica, de 21 anos, reuniu 14,6 por cento dos votos depois de um arranque de campeonato com seis golos apontados em oito encontros. No período em causa, marcou quatro golos nas seis jornadas que disputou em agosto e setembro.O jogador formado no Seixal superou a concorrência de Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, que alcançou 11,93% dos votos, e do lateral do Boavista Pedro Malheiro, que arrebatou 11,09%.