Grande aparato na chegada de Vieira a tribunal: rua foi cortada

Luís Filipe Vieira chegou às 14:30 ao Tribunal Central de Instrução Criminal, onde vai ser ouvido em primeiro interrogatório judicial na sequência da sua detenção, ocorrida na quarta-feira.





O presidente do Benfica e os outros três arguidos saíram às 14:14 do Comando Metropolitano da PSP em Moscavide, onde pernoitaram, em direção ao tribunal de instrução criminal, numa operação marcada por um forte aparato policial.A rua acabou mesmo por ser cortada pelas autoridades para facilitar a entrada das viaturas no tribunal.Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos na quarta-feira numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, com prejuízos para o Estado e algumas sociedades.Segundo o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão em causa factos suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".Para esta investigação foram cumpridos cerca de 45 mandados de busca a sociedades, residências, escritórios de advogados e uma instituição bancária em Lisboa, Torres Vedras e Braga. Um dos locais onde decorreram buscas foi a SAD do Benfica que, em comunicado, adiantou que não foi constituída arguida.