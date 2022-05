«Grande coragem de Veríssimo em colocar estes miúdos todos a jogar»

O Benfica cerrou a temporada frente ao P. Ferreira exibindo do seu produto do Seixal ( 0-2 ). A Tomás Araújo, Morato, Sandro Cruz, Tiago Gouveia, Paulo Bernardo e Henrique Araújo, que foram titulares, juntaram-se ainda Martim Neto, Diego Moreira e Diogo Gonçalves. Nove nomes formados na cantera benfiquista (devendo ressalvar-se contudo que o caso do central brasileiro poderá não ser considerado, já que chegou já para os ‘bês’). Nélson Veríssimo deu-lhes espaço e os miúdos tiveram a arte e o engenho necessários para derrotar o P. Ferreira. Com dois golos de Henrique Araújo, que acabou por ser substituído com queixas físicas, as águias foram controlando a partida na Mata Real. Ainda assim, os homens de César Peixoto também viram Helton Leite brilhar, evitando o golo dos pacenses em alguns momentos com belas defesas. Termina a temporada dos encarnados, terceiros da Liga, e do P. Ferreira, 10º.ouviu ilustres adeptos dos encarnados sobre o encontro"É de louvar a massa associativa do Benfica, que incentivou sempre a equipa. Agradeço ainda ao Veríssimo, que cumpriu fazendo o que podia. Foi honesto. Nem todos os jovens estiveram ao mesmo nível, mas o Benfica tem o futuro garantido.""Jogo bem aproveitado pela equipa técnica para lançar miúdos que têm muito valor. Os jovens mostraram que têm uma palavra a dizer no Benfica. Grande coragem do treinador por colocar estes miúdos todos a jogar. Estou satisfeito com o que vi.""Os nossos meninos portaram-se bem, com destaque para o Henrique Araújo. O resultado foi bom e justo. Podiam ter marcado mais, houve oportunidades suficientes para isso. Viu-se que temos miúdos para irmos em diante. Estiveram bem."