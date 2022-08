Grande expectativa no Uruguai: mais de 25 mil bilhetes vendidos para a Taça Intercontinental sub-20

A expectativa é grande entre os uruguaios para a Taça Intercontinental sub-20 que se irá disputar no próximo domingo (20 horas de Lisboa) na sua primeira edição. O campeão da Libertadores no referido escalão, o Peñarol, irá defrontar o campeão da Liga dos Campeões da UEFA sub-19, o Benfica, numa prova de jogo único, a ter lugar no Estádio Centenario, no Uruguai.Os adeptos do clube de Montevideo já compraram mais de 25 mil bilhetes o que significa que o recinto, com cerca de 60 mil lugares, já tem a sua lotação esgotada a metade a seis dias do embate entre as duas formações.Uma das bancadas, Amsterdam, cujos bilhetes (5 e 6,6 euros) eram os mais baratos à venda, já se encontra esgotada. Restam ingressos entre os 5 e os 29 euros para ser comercializados para uma casa que se aguarda bem composta.Benfica e Peñarol voltam a defrontar-se numa Taça Intercontinental, agora no escalão sub-20, depois das respetivas formações seniores apenas se terem defrontado na mesma prova, em 1961. A conquista sorriu aos uruguaios, mas foram precisos três jogos para encontrar o vencedor. O Benfica venceu na Luz por 1-0, o Peñarol respondeu com um 5-0 no Uruguai e o jogo de desempate sucedeu também em solo uruguaio, com um 2-1 a imperar para os da casa.