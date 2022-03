Grécia derrota Roménia com Vlachodimos a titular

Afastada da fase final do Mundial'2022, a Grécia derrotou esta sexta-feira a congénere da Roménia por 1-0, numa partida de preparação disputada em Bucareste que ficou resolvida aos 39', mercê do golo de Andreas Bouchalakis. O benfiquista Odysseas Vlachodimos foi titular na baliza helénica, isto num jogo no qual atuou pela Roménia o defesa Camora, nascido em Samora Correia, mas que se naturalizou romeno.Para lá deste duelo entre romenos e helénicos, esta sexta-feira houve outros embates de preparação, com destaque para a vitória da Noruega sobre a Eslováquia por 2-0, com golos de Erling Haaland e Martin Odegaard. Nota também para o triunfo da Irlanda do Norte no Luxemburgo por 3-1.