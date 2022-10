Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Grego está em grande: «Odysseas conseguiu travar o PSG com muita concentração» Sandro Pinto, treinador de guarda-redes, destaca "leitura fantástica" do guardião do Benfica





• Foto: Vítor Chi