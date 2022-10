Gregos avançam que o Manchester United insiste na contratação de Vlachodimos

O jornal 'Sportime' dá conta esta quarta-feira que o interesse do Manchester United em contratar Odysseas Vlachodimos mantém-se bem vivo e intensifica-se com o intuito de reforçar as suas fileiras, em 2022/23, com o guarda-redes do Benfica.O órgão de comunicação social grego garante que os red devils querem contar com o internacional helénico, habitual titular da baliza das águias, de forma a poder contar com uma alternativa ao espanhol David de Gea, que termina contrato em junho de 2023.O clube da Luz exigirá 20 milhões de euros pelo passe do jogador contratado em 2018 ao Panathinaikos. No penúltimo dia de mercado, Vlachodimos terá estado perto de rumar ao Ajax , na Holanda, mas a transferência não se viria a efetivar.Os ingleses do Newcastle e do Leicester foram outros nomes de clubes apontados como interessados nos préstimos do camisola 99 dos encarnados, de 28 anos, que esta temporada soma 17 partidas disputadas e 10 golos consentidos.Jan Oblak, ex-Benfica e atualmente no Atlético Madrid, é outra alternativa à baliza do emblema de Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes.