Gregos colocam Vlachodimos ao lado de Courtois

O portal grego ‘Sport 24’ dá ênfase à campanha de Vlachodimos na Liga dos Campeões e compara as performances do guarda-redes do Benfica às de Thibaut Courtois, que foi decisivo na conquista europeia do Real Madrid. O guardião dos merengues foi o líder em defesas, com 54, sendo que o grego fez 37. No entanto, com a análise ao grau de exigência das intervenções, a fonte em causa refere que Vlachodimos fez 20 intervenções “difíceis” face às 19 de Courtois. Com recurso à Opta, também é possível verificar que Vlachodimos, de 28 anos, foi o segundo com mais defesas dentro da área (26), apenas superado por Courtois (35). Ainda assim, acabou a prova com mais intervenções por jogo (5,2). Neste aspeto, é o líder da competição.

O ‘Sport 24’ analisa ainda a métrica dos Golos Esperados Contra (xGA), que determina a probabilidade atribuída a um determinado remate de resultar em golo. Neste parâmetro, Vlachodimos regista 23,42 xGA, mas o número real é bem menor, já que o Benfica concedeu 18 golos.

Apesar destas prestações, como Record já noticiou, o Benfica está no mercado à procura de um guarda-redes, para rivalizar com Vlachodimos, se o ‘99’ não for transferido.