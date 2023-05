Gregos dão conta do interesse do Benfica no avançado Vangelis Pavlidis

O jornal grego 'Sport24' adianta o interesse do Benfica em Vangelis Pavlidis, avançado do AZ Alkmaar e melhor marcador dos holandeses na presente temporada. Em 39 jogos oficiais, o internacional helénico, de 24 anos, apontou 22 golos e fez 12 assistências. Esteve em destaque na Liga Conferência, com 5 golos em 7 partidas.O internacional helénico tem dado nas vistas a outras equipas do futebol europeu. De acordo com a mesma fonte, o clube holandês quer entre 16 e 18 milhões de euros pelo passe do avançado que acabou a formação nos alemães do Bochum e pertenceu aos quadros do Borussia Dortmund, sem nunca ter representado o clube de forma oficial.O 'Sport24' garante que Roger Schmidt conhece bem o jogador, dos tempos em que orientou o PSV Eindhoven, mas que o Benfica não está sozinho na corrida. O AZ Alkmaar já terá rejeitado 10 milhões de euros da Salernitana, de Paulo Sousa.Refira-se que no mesmo clube de Pavlidis figura outro alvo do Benfica para 2023/24: o lateral húngaro Milos Kerkez.