Gregos garantem que Konstantinos Koulierakis está no radar do Benfica

O jornal grego 'Sport24' garante que o Benfica é um dos clubes que tem observado regularmente Konstantinos Koulierakis. O jovem grego, de apenas 18 anos, já atua na principal equipa do PAOK.O central chegou do Chania em 2017 e desde então evoluiu nos escalões de formação do clube de Salónica, onde o ex-Benfica José Boto é o diretor desportivo. Em 2022/23, Koulierakis estreou-se na primeira equipa logo na jornada inaugural do campeonato e não saiu da defesa desde então, contando cinco presenças oficiais.Segundo a mesma fonte, o valor fixado para eventuais interessados é de 15 milhões de euros, mas as águias não foram as únicas a darem conta do talento do jovem grego. AC Milan, Eintracht Frankfurt, Ajax e Borussia Dortmund também estão atentos.