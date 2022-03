Levi García está a ser seguido com atenção pelo Benfica, segundo dá conta o portal 'Sport24'. O extremo do AEK, de 24 anos, está na segunda época em Atenas e é habitual titular do terceiro classificado do campeonato helénico.O jogador internacional por Trinidad e Tobago foi visto de perto no dérbi com o Panathinaikos, no sábado, por um olheiro das águias que terá estado no Estádio Apostolos Nikolaidis para o efeito.O interesse do clube da Luz em García já virá dos tempos em que o o futebolista alinhava em Israel, primeiro ao serviço do Kiryat Shmona e, depois, no Beitar Jerusalém.Em 2021/22, Levi García conta 26 jogos oficiais e três golos apontados.