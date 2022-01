Gregos garantem que o PAOK quer levar Tiago Dantas

O jornal 'Forza' noticia este sábado que o PAOK está interessado em contar com Tiago Dantas que atualmente se encontra emprestado pelo Benfica ao Tondela. De acordo com a mesma fonte, a formação de Salónica já pretendia o jovem internacional sub-21 no último verão mas o ingresso de José Boto como diretor-desportivo do clube dará força à chegada de Dantas a uma equipa que já conta com os portugueses Vieirinha e Nélson Oliveira.O médio português, de 21 anos, tem contrato com as águias até 2024 e fez toda a formação no Seixal. Ainda assim, apenas conta uma presença oficial pela equipa principal dos encarnados. Em 2020/21 foi emprestado ao Bayern Munique mas apenas cumpriu duas presenças oficiais na primeira equipa bávara.Tiago Dantas está blindado pelas águias com uma cláusula de rescisão de 88 milhões de euros.Recorde-se que não é só Dantas que é seguido com atenção em Salónica. Filipe Soares também está na mira do PAOK e pode chegar ao campeonato helénico já nesta janela de mercado.