Gregos garantem que o PAOK vai avançar para a aquisição de Tiago Dantas em definitivo

O portal 'Sportsroom' adianta este sábado que o PAOK está interessado em contar com Tiago Dantas para lá de junho. O Benfica tem o internacional sub-21 português emprestado ao emblema de Salónica até ao fim da temporada mas o contributo do jovem médio agrada aos responsáveis helénicos.Como Record adiantou na formalização do negócio, a cedência firmou também uma opção de compra ao PAOK por 7 milhões de euros pela totalidade do passe ou 4 milhões, no caso de o PAOK querer avançar apenas para a compra de metade.De acordo com a mesma fonte, José Boto, diretor desportivo da equipa grega, vai viajar para Portugal nos próximos dias para tentar selar o negócio. Ainda assim, existe a possibilidade de Tiago Dantas, de 22 anos, permanecer no PAOK mais uma temporada por empréstimo.O futebolista formado no Seixal, que tem apenas um jogo oficial pela equipa principal do Benfica, soma quatro golos em 28 partidas esta temporada pelo PAOK.