O site UOL revela que o Grémio está muito atento às negociações do Benfica com o Flamengo para a venda do passe de Everton, mas a verdade é o clube brasileiro pode acabar por não passar de um mero espectador.A formação gaúcha, que vendeu o extremo ao Benfica por 20 milhões de euros, ficou com 20 por cento de uma futura transferência, mas apenas no caso de os encarnados venderem o jogador por uma verba acima daquele montante. Ou seja, se por hipótese o clube português chegasse a um acordo por 30 milhões, o Grémio receberia 2 milhões de euros.O problema é que Benfica e Flamengo estão a negociar abaixo disso, 13,5 milhões, mais bónus, o que, a efetivar-se, não permite ao Grémio acionar a cláusula das mais-valias.Por isso, se Everton se mudar para o Flamengo o Grémio vai apenas receber a percentagem do mecanismo de solidariedade da FIFA, pago aos clubes formadores.