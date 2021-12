Grimaldo: «A minha maior tristeza é não poder jogar o próximo jogo»

View this post on Instagram A post shared by Alejandro Grimaldo (@grimaldo35)

Alex Grimaldo recorreu às redes sociais para reagir ao teste positivo de Covid-19 que teve esta manhã, poucas horas depois do clássico com o FC Porto. No Instagram, o espanhol assegurou estar "bem de saúde" e assume que a sua "maior tristeza é não poder jogar o próximo jogo" do Benfica, marcado para dia 30, também diante dos dragões, mas para a Liga bwin."Infelizmente testei positivo para COVID na última verificação de saúde do clube. Estou bem de saúde mas a minha maior tristeza é não poder jogar o próximo jogo no dia 30. Sempre juntos, Sempre benfiquista", escreveu o espanhol, na rede social Instagram.