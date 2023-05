Grimaldo sobre a renovação: «É uma decisão complicada, o Benfica é o clube da minha vida»

Alejandro Grimaldo abordou uma possível renovação de contrato com o Benfica, assinalando que se trata de uma "decisão complicada"."É uma decisão complicada, não é fácil, porque o Benfica é o clube da minha vida. É o clube da minha vida, porque na realidade passei aqui todos os anos da minha carreira [sénior]. Os bons e os maus momentos foram passados aqui. Temos de pensar no importante e, na realidade, o que é importante é ganhar o campeonato. Eu, dizer se fico ou não, se tomo uma decisão, ao fim e ao cabo, não é tão importante como o Benfica ganhar o campeonato", assinalou ao Benfica Play, onde assinalou o jogo 300 de águia ao peito, o qual cumpriu na vitória frente ao Sp. Braga.O lateral espanhol, que termina contrato no final da época, frisou ainda que o Benfica está a atravessar uma boa fase e que, com o apoio dos adeptos, acredita que as águias não irão vacilar rumo à conquista do título de campeão."A equipa está num momento muito bom. Poderíamos ter ganho os últimos jogos por mais golos . Penso que agora há uma boa ligação entre os adeptos e a equipa para conseguir as três vitórias nos próximos jogos", sustentou.