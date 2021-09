Grimaldo: «Acho que podemos ganhar mas não é por isso que vamos fazer história»

Grimaldo foi o jogador escolhido para se juntar a Jorge Jesus na antevisão à partida desta quarta-feira entre Benfica e Barcelona, para a Liga dos Campeões. O defesa das águias já tinha confessado, em entrevista ao 'Sport', que os catalães eram "a sua casa", garantindo que, se marcar, não irá festejar.





"Sabemos que o Barcelona é uma equipa de classe mundial, que os jogadores de maior experiência são de classe mundial. Temos respeito, mas não temos medo nenhum e vamos jogar de igual para igual em busca dos três pontos"."Sinto o Barcelona como a minha casa, claro. Criei-me ali, fui para lá desde muito pequeno, criaram-me enquanto pessoa. Vai ser um jogo um pouco mais especial por isso, mas é um jogo de Champions e é sempre especial para mim e para todos. Todos queremos jogar este tipo de jogos e oxalá que marque, mas o importante é ganhar"."Vai ser um jogo especial, mas não é o mais especial da minha carreira. Já ganhei títulos aqui, e o mais especial que joguei foi quando conquistei o primeiro. A situação no Barcelona está a ser uma mudança de ciclo, mas ainda têm jogadores bons, apesar de ter saído o melhor do mundo. Têm grandes jogadores em todas as posições e vão lutar por tudo, mas queremos conquistar os três pontos"."Mudamos várias vezes de sistema, jogamos tanto com quatro como com três [na linha recuada], é uma decisão do treinador. Com três, os laterais na fase ofensiva estão como extremos, mas na hora de defender têm de trabalhar com a linha defensiva. É preciso adaptar-me aos dois e dar o máximo em cada jogo"."Sobretudo este ano, que estão a subir jogadores da formação, está a ver-se que o Barcelona tem uma filosofia. Jogadores de 17 ou 18 anos sobem à primeira equipa e parece que estão há muito ali. Seguem a filosofia e nota-se que sabem o que fazem"."Fazer história não acho que seja ganhar. Acho que podemos ganhar, mas não é por isso que vamos fazer história, queremos fazer história durante a época toda, amanhã queremos ganhar e sair felizes"."Acredito que temos sempre competência em todas as posições e que é difícil ficar no onze. É preciso trabalhar e dar tudo dentro de campo, estamos no Benfica e podem sempre haver alterações no onze. Ser competitivo, ter vontade, e eu tenho isso: vontade de melhorar e dar o meu melhor".